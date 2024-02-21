Sky Sport узнал о плане «Баварии» переманить тренера главного конкурента
«Бавария», объявившая об уходе Томаса Тухеля по окончании сезона, считает предпочтительным кандидатом на пост главного тренера Хаби Алонсо и уже связалась с ним по этому поводу, пишет Sky Sport.
Контракт Алонсо с «Байером» действует до лета 2026 года. Леверкузенский клуб не проиграл ни одного из 32 матчей в этом сезоне (во всех турнирах), повторив рекорд «Баварии», и опережает мюнхенскую команду на восемь очков в чемпионате Германии.
«Бавария» проиграла три последних матча: в Лиге чемпионов с «Лацио» (0:1) и с «Байером» (0:3) и «Бохумом» (2:3) в Бундеслиге.
По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, у «Баварии» хорошие шансы заполучить Алонсо летом. Однако в тренере «Байера» заинтересован не только мюнхенский клуб, но и «Ливерпуль», который по окончании сезона покинет Юрген Клопп.
Агент Клоппа заявил телеканалу, что немец не будет тренером какой-либо команды в следующем сезоне, в том числе «Баварии».
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