Вратарь «Баварии» Нойер получил травму в сборной Германии
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет за сборную Германии в предстоящих товарищеских матчах с Францией и Нидерландами из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
37-летний Нойер получил травму приводящей мышцы бедра.
Нойер не играл за сборную с чемпионата мира 2022 года в Катаре, после которого сломал ногу во время отпуска. Он вернулся на поле в октябре, а в ноябре продлил контракт с клубом до лета 2025 года.
При этом в октябре главный тренер сборной Юлиан Нагельсман заявил, что в случае возвращения Нойер не будет капитаном на домашнем чемпионате Европы — им останется Илкай Гюндоган.
Немцы сыграют с французами 23 марта, с голландцами — 26 марта.
Нойер в этом сезоне провел 24 матча за «Баварию», которая идет на втором месте в бундеслиге.
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