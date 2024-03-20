Вратарь «Баварии» Нойер получил травму в сборной Германии

Вратарь травмировал бедро на тренировке сборной Германии и пропустит мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами. Нойер только в октябре вернулся на поле после перелома ноги, полученного после ЧМ-2022

Мануэль Нойер (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет за сборную Германии в предстоящих товарищеских матчах с Францией и Нидерландами из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

37-летний Нойер получил травму приводящей мышцы бедра.

Нойер не играл за сборную с чемпионата мира 2022 года в Катаре, после которого сломал ногу во время отпуска. Он вернулся на поле в октябре, а в ноябре продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

При этом в октябре главный тренер сборной Юлиан Нагельсман заявил, что в случае возвращения Нойер не будет капитаном на домашнем чемпионате Европы — им останется Илкай Гюндоган.

Немцы сыграют с французами 23 марта, с голландцами — 26 марта.

Нойер в этом сезоне провел 24 матча за «Баварию», которая идет на втором месте в бундеслиге.