В КХЛ уволили тренера после четвертого поражения подряд

Дэвид Немировски проработал главным тренером «Сибири» чуть более полугода

Дэвид Немировски (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Дэвид Немировски покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Четвертая тренерская отставка в КХЛ произошла после поражения новосибирского клуба во вторник, 6 декабря, дома от минского «Динамо» (2:3). Это поражение стало четвертым подряд.

«Нас категорически не устраивают нынешние результаты «Сибири», — сказал генеральный директор клуба Кирилл Фастовский. — Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата, каждый матч на счету».

Исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Кривокрасов. Следующий матч «Сибирь» проведет 7 декабря дома с астанинским «Барысом».

Новосибирский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 40 матчах.

Немировски возглавлял «Сибирь» с 22 апреля.

Ранее тренерские увольнения в КХЛ произошли в «Барысе», подмосковном «Витязе» и челябинском «Тракторе».