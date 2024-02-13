 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб КХЛ подписал новый контракт с виновником четырех «технарей»

«Сибирь» подписала новый контракт с виновником четырех «технарей» Гордеевым
Защитник Федор Гордеев из-за второго спортивного гражданства оказался легионером, из-за чего «Сибирь» лишилась четырех очков. Хоккеист доиграет сезон в США, после чего вернется в Россию, где «Сибирь» дала ему двухлетний контракт
Федор Гордеев
Федор Гордеев (Фото: ХК «Сибирь»)

«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Федором Гордеевым, из-за заявки которого ей присудили четыре технических поражения в чемпионате КХЛ. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.

Соглашение с 25-летним хоккеистом будет действовать по 30 апреля 2026 года. Со следующего сезона Гордеев не будет являться легионером в КХЛ.

«Летом ждем его на сборы уже в статусе российского игрока», — говорится в сообщении.

Накануне «Сибирь» расторгла контракт с защитником, который будет доигрывать сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Виновник четырех «технарей» клуба КХЛ уедет обратно в Америку
Спорт
Федор Гордеев

Ранее КХЛ не удовлетворила апелляцию «Сибири» на четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Клуб заявил Гордеева на сезон как иностранца, Федерация хоккея России (ФХР) позднее дала ему российское спортивное гражданство, но регламент лиги не позволяет менять его по ходу сезона.

Из-за этого в четырех матчах у «Сибири» было на одного легионера больше, чем разрешено. Клуб потерял четыре очка, которых ему сейчас не хватает до зоны плей-офф в Восточной конференции.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В нынешнем сезоне защитник забросил две шайбы и сделал пять передач в 42 матчах КХЛ.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь
Материалы по теме
Двух хоккеистов «Авангарда» включили в число лучших игроков недели в КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ не смог оспорить 4 технических поражения за лишнего легионера
Спорт
В КХЛ установили рекорд посещаемости
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Путин заявил о внедрении технологий на всех уровнях здравоохранения Политика, 12:14
Нобелевский лауреат заявил о росте «политического экстремизма» в США Политика, 12:13
В Санкт-Петербурге переименовали бывший завод Hyundai Авто, 12:12
Как побороть страх перемен — 5 простых шагов Pro, 12:10
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации 12:03
ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК Политика, 12:00
Инновации в уходе за стеклянными фасадами: от ремонта до герметизации Компании, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Перми отменили концерт Лолиты Общество, 12:00
Кадры падения самолета на шоссе в США Общество, 11:55
Как управленцу развивать эмоциональный интеллект — пять практик Pro, 11:51
Оглашение приговора экс-главе Binance перенесли на апрель Крипто, 11:50
В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ Общество, 11:48
Японский Nikkei 225 превысил отметку 38 тыс. пунктов впервые за 34 года Инвестиции, 11:45
Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на Спартакиаде Спорт, 11:45