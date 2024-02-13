Клуб КХЛ подписал новый контракт с виновником четырех «технарей»
«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Федором Гордеевым, из-за заявки которого ей присудили четыре технических поражения в чемпионате КХЛ. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.
Соглашение с 25-летним хоккеистом будет действовать по 30 апреля 2026 года. Со следующего сезона Гордеев не будет являться легионером в КХЛ.
«Летом ждем его на сборы уже в статусе российского игрока», — говорится в сообщении.
Накануне «Сибирь» расторгла контракт с защитником, который будет доигрывать сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Ранее КХЛ не удовлетворила апелляцию «Сибири» на четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Клуб заявил Гордеева на сезон как иностранца, Федерация хоккея России (ФХР) позднее дала ему российское спортивное гражданство, но регламент лиги не позволяет менять его по ходу сезона.
Из-за этого в четырех матчах у «Сибири» было на одного легионера больше, чем разрешено. Клуб потерял четыре очка, которых ему сейчас не хватает до зоны плей-офф в Восточной конференции.
В нынешнем сезоне защитник забросил две шайбы и сделал пять передач в 42 матчах КХЛ.
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