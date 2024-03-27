ЦСКА сменил главного тренера после провального сезона в КХЛ

Илья Воробьев, который приводил «Металлург» к победе в Кубке Гагарина, сменил в ЦСКА Сергея Федорова

Илья Воробьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Илья Воробьев назначен новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Он сменил на этом посту Сергея Федорова.

По итогам заседания наблюдательного совета ЦСКА было принято решение не продлевать контракт с Федоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне ЦСКА, который выиграл два последних Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».

Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.

Последним местом работы Ильи Воробьева был магнитогорский «Металлург», который он покинул в апреле 2023 года. Воробьев работал в тренерском штабе «Металлурга» с 2012 года, в октябре 2015 года стал главным тренером и возглавлял команду до ноября 2017-го. В 2019-м вернулся в магнитогорскую команду. Под его руководством «Металлург» завоевал Кубок Гагарина в 2016 году.

С 2016 года Воробьев входил в тренерский штаб сборной России, который возглавлял Олег Знарок. Работал в том числе на победной Олимпиаде 2018 года. Летом 2018-го Воробьев стал главным тренером национальной команды и петербургского СКА. На чемпионате мира 2019 года сборная России завоевала бронзу. СКА и сборную он покинул в июле 2019-го.