«Локомотив» в меньшинстве победил «Пари НН» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. С 44-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве после удаления Александра Руденко

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72). У проигравших отличился Олакунле Олусегун (69, с пенальти).

На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Локомотива» Александр Руденко.

«Локомотив», выигравший третий подряд матч, набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 марта примет грозненский «Ахмат», «Пари НН» двумя днями ранее дома сыграет с «Сочи».