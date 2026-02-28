«Акрон» проиграл аутсайдеру РПЛ после отмененного гола Дзюбы «Акрон» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ после отмененного гола Дзюбы

«Оренбург» победил тольяттинский клуб со счетом 2:0

Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»

Футболисты «Оренбурга» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Максим Савельев (34-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти).

На 36-й минуте лидер «Акрон» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил гол, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда.

«Акрон», потерпевший третье поражение подряд, набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 15 очками поднялся на 13-ю строчку с предпоследней, 15-й.

В следующем туре «Акрон» 9 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Оренбург» днем ранее примет петербургский «Зенита».