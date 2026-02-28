Спорт

«Акрон» проиграл аутсайдеру РПЛ после отмененного гола Дзюбы

«Акрон» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ после отмененного гола Дзюбы

«Оренбург» победил тольяттинский клуб со счетом 2:0

телеграм-канал ФК «Акрон»

Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»

Входит в сюжеты
В этой статье

Футболисты «Оренбурга» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Максим Савельев (34-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти).

На 36-й минуте лидер «Акрон» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил гол, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда.

«Акрон», потерпевший третье поражение подряд, набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 15 очками поднялся на 13-ю строчку с предпоследней, 15-й.

В следующем туре «Акрон» 9 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Оренбург» днем ранее примет петербургский «Зенита».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
ФутболРоссийская премьер-лига (РПЛ)ФК ОренбургФК Акрон
Артем Дзюба
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988