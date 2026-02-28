«Краснодар» в большинстве победил «Ростов» и вернулся в лидеры РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. С 51-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). У проигравших отличился Алексей Миронов (45+3, с пенальти).

В первом тайме судья трижды обращался к помощи VAR — в итоге Сперцян и Миронов реализовали по пенальти, а гол игрока «Краснодара» Жоау Батчи не засчитали из-за игры рукой у Джона Кордобы.

На 51-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. В компенсированное ко второму тайму время за игру рукой красную карточку получил еще один защитник «Ростова» Илья Вахания.

«Краснодар» в девятом матче подряд в чемпионате России забил в первом тайме — это новый клубный рекорд, сообщает «Цифроскоп».

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке «Зенит» (42), «Ростов» расположился на 11-м месте (21).

В следующем туре «Краснодар» 8 марта в гостях сыграет с казанским «Рубином», «Ростов» днем ранее примет калининградскую «Балтику».