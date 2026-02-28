Спорт

«Краснодар» в большинстве победил «Ростов» и вернулся в лидеры РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. С 51-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова

телеграм-канал ФК «Краснодар»

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Входит в сюжеты
В этой статье

Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). У проигравших отличился Алексей Миронов (45+3, с пенальти).

В первом тайме судья трижды обращался к помощи VAR — в итоге Сперцян и Миронов реализовали по пенальти, а гол игрока «Краснодара» Жоау Батчи не засчитали из-за игры рукой у Джона Кордобы.

На 51-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. В компенсированное ко второму тайму время за игру рукой красную карточку получил еще один защитник «Ростова» Илья Вахания.

«Краснодар» в девятом матче подряд в чемпионате России забил в первом тайме — это новый клубный рекорд, сообщает «Цифроскоп».

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке «Зенит» (42), «Ростов» расположился на 11-м месте (21).

В следующем туре «Краснодар» 8 марта в гостях сыграет с казанским «Рубином», «Ростов» днем ранее примет калининградскую «Балтику».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
ФутболРоссийская премьер-лига (РПЛ)ФК КраснодарФК Ростов