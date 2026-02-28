В Мексику доставили Кубок мира по футболу
Кубок мира — трофей, вручаемый за победу на чемпионате мира по футболу, прибыл в Мексику. В мексиканском МИД в социальной сети Х сообщили, что трофей отправится в путешествие по стране, чтобы «встретиться с народом Мексики».
«Мексика готова и желает с полной уверенностью, безопасностью и спокойствием приветствовать всех, кто приедет принять участие в этом празднике», — заявил глава МИД Хуан Рамон де ла Фуэнте.
Визит трофея проходит в рамках масштабного тура FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, который стартовал в Саудовской Аравии в январе. Маршрут по Мексике включает 11 городов. После Мехико Кубок мира посетит Гвадалахару, Леон, Веракрус, Чиуауа, Керетаро, Монтеррей, Пуэблу, Чичен-Ицу и Мериду. Завершится турне снова в столице, где трофей пробудет с 5 по 8 июня, перед стартовым матчем турнира.
Гвадалахара, столица штата Халиско, где трофей пробудет с 28 февраля по 2 марта, примет четыре матча группового этапа. В Мехико и Монтеррее также пройдут встречи.
Прибытие Кубка мира происходит на фоне дискуссий о безопасности в стране. В конце февраля в Мексике произошли беспорядки после гибели лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры («Эль Менчо»). Это вызвало вопросы о проведении турнира, однако власти страны и ФИФА сохраняют уверенность в безопасности турнира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем в предыдущих семи турнирах.
Стартовый матч состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финальная игра состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).
