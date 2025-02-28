Уход Карпина и демарш латиноамериканцев. Что важно знать о рестарте РПЛ

Второй круг чемпионата России начнется 28 февраля. Рестарту РПЛ предшествовали сенсационный уход Карпина из «Ростова», демарш латиноамериканских игроков и крупные траты «Спартака» с «Зенитом». Об этом — в материале «РБК Спорт»

Фото: В. Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) 28 февраля возобновит сезон после зимней паузы. В первом туре второго круга московский «Локомотив» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».

Кто сыграет в 19-м туре «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (28 февраля, 19:00)

«Пари НН» — «Акрон» (1 марта, 14:00)

«Зенит» — ЦСКА (1 марта, 16:30)

«Ахмат» — «Рубин» (1 марта, 19:00)

«Краснодар» — «Крылья Советов» (1 марта, 19:30)

«Химки» — «Факел» (2 марта, 14:00)

«Спартак» Москва — «Оренбург» (2 марта, 16:30)

«Ростов» — «Динамо» (2 марта, 19:30)

Кто борется за чемпионство

Лидерами в таблице на зимнюю паузу ушли «Краснодар» и «Зенит», на счету которых после 18 туров по 39 очков. Петербургский клуб располагается ниже, поскольку уступил краснодарской команде в очной встрече (0:2).

Следом расположились четыре команды из Москвы. Отставание «Динамо» и «Локомотива» (по 35 очков) от занимающего третью строчку «Спартака» (37) — два очка. На шестом месте с 31 очком ЦСКА. То есть разрыв между первым и шестым местом лишь восемь баллов.

Но именно «Спартак» впервые за долгое время является самым явным конкурентом «Зенита» за титул. Команда завершила осеннюю часть сезона с феноменальной статистикой — шестиматчевой победной серией и общим счетом 19:2. В последних четырех играх «красно-белые» победили с общим счетом 15:2, девять из этих голов на счету нападающего Манфреда Угальде.

Фото: пресс-служба РПЛ

Интрига сохраняется не только наверху таблицы, но и в подвале. Разница между 10-м и 15-м местами составляет лишь пять очков.

Форма команд

Команды РПЛ в зимнюю паузу провели в среднем по восемь товарищеских матчей. Больше всех сыграл грозненский «Ахмат»: команда Сергея Ташуева провела 11 встреч, победив в десяти и уступив в одной — против казахстанского «Актобе».

Грозненская команда стала лидером среди российских клубов. Подопечные Ташуева набрали 91% очков. В тройку вошли «Спартак» (76%), который пять раз победил и по одному разу сыграл вничью и проиграл, а также «Краснодар» (72%). Краснодарский клуб один раз сыграл вничью с китайским «Чэнду» (1:1) и уступил «Спартаку» (2:3), после чего одержал пять побед подряд.

Фото: пресс-служба РПЛ

Худшие результаты у «Крыльев Советов» (37%), «Пари НН», «Оренбурга», а также московского «Динамо», на счету которых по 43% очков. Команда Марцела Лички провела семь матчей, в которых ей удалось лишь три раза одержать победу. Четыре раза она проиграла.

«Зенит», который набрал 67% очков, стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, разгромив в финале «Спартак» (3:0). Всего в межсезонье петербургский клуб провел семь товарищеских игр, в которых дважды проиграл, один раз свел вничью и четыре раза победил.

В нынешнем сезоне в Зимнем кубке РПЛ принимали участие «Зенит», «Краснодар», «Ростов», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Как команды РПЛ усилились зимой

Самым дорогим приобретением межсезонья стал бразильский полузащитник Луис Энрике, который 20 января перешел в «Зенит» из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что за игрока заплатят €35 млн, «Чемпионат» сообщал, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов. Это самая крупная покупка для клубов РПЛ с сезона 2019/20, когда петербуржцы подписали Малкома за €41,5 млн.

Конкуренцию петербургскому клубу по тратам составил «Спартак», который совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Московская команда приобрела нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что Гарсия обойдется в €20 млн, включая бонусы, на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.

Москвичи могли обновить рекорд этой же зимой, но в последний момент сорвался переход полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша за €22,5 млн. Однако это не помешало «Спартаку» побить собственный рекорд по тратам в зимнее окно и в сезон. Ранее команда лишь раз тратила на новичков зимой более $15 млн.

Клубу удалось совершить еще один крупный трансфер — приобрести 23-летнего аргентинского нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари за €10 млн.



Нынешней зимой столичная команда потратила около €30 млн, приобретя двух игроков за сумму от €10 млн. Такое в истории клуба произошло впервые.

«Спартак» также впервые достиг отметки €50 млн по расходам на новичков. Предыдущий рекорд клуба был поставлен в сезоне 2019/20: команда потратила €42,5 млн. В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн.

Всего московская команда дважды тратила на игроков более €40 млн за один сезон и четыре раза — более €30 млн. Это также рекордные трансферные расходы «Спартака» в зимний период (€19,9 млн): ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что «Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась.

По мнению футбольного менеджера Александра Толстикова, наиболее удачные трансферы провели «Спартак» и «Зенит». Эксперт отметил, что бразилец Луис Энрике, обладая чемпионским уровнем, может быть выгодно перепродан в будущем, если оправдает ожидания.

Крупное приобретение совершило и московское «Динамо». «Бело-голубые» в последний день зимнего окна подписали капитана «Ростова» Данилу Глебова. Контракт с 25-летним полузащитником рассчитан до конца 2030 года. По информации Ивана Карпова, «Ростов» получил €8 млн плюс бонусы. Эта покупка стала для «Динамо» одним из самых дорогих зимних трансферов в истории клуба. Дороже клубу обошелся только венгр Балаж Джуджак (€19,5 млн). Глебов занимает 11-е место в списке самых дорогих приобретений «Динамо». «Краснодар» этой зимой остался без усиления.

Помимо Глебова, москвичи также подписали зимой правого парагвайского защитника Хуана Кесереса за €3,4 млн.

Менее активен на трансферном рынке был «Краснодар», который отказался от приобретений. При этом клуб продал колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо в аргентинский «Бока Хуниорс» за €9,5. Также аргентинцы выплатят 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Игрок отправится в расположение «Ривер Плейта» после матча с «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ. В этом сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, забил гол и сделал четыре голевые передачи.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что у «Краснодара» достаточно сыгранный состав и, «возможно, ему и не нужно усиление».

«Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление, — поделился Семак мнением в разговоре с «Матч ТВ». — Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает».

Еще три клуба остались без покупок этой зимой: не приобрели игроков «Ростов», «Рубин», «Химки».

Наибольшее пополнение получил «Пари НН» — семь новичков. Также в топ-3 по числу новичков вошли грозненский «Ахмат» (пять) и воронежский «Факел» (четыре). «Пари НН» отпустил больше всех игроков: команда Виктора Гончаренко попрощалась с 13 спортсменами, из которых восемь отправились в аренду.

Чемпионат России пополнили игроки из 13 зарубежных лиг. Больше всего футболистов приехали из Белоруссии и Аргентины (по три). А трое футболистов пополнили РПЛ из первого дивизиона ФНЛ.

Траты клубов за сезон

В нынешнее зимнее трансферное окно клубы потратили €69,47 млн. Показатель стал шестым среди зимних окон по затратам. Всего российские клубы потратили в этом сезоне €212,14 млн, это пятый результат. Больше всего клубы РПЛ потратили в сезоне 2012/13 (€330,45 млн).

Самые большие затраты клубов РПЛ по сезонам 2012/13 — €330,45 млн 2013/14 — €323,79 млн 2019/20 — €270,20 млн 2010/11 — €218,12 млн 2024/25 — €212,14 млн 2021/22 — €208,08 млн 2023/24 — €167,54 млн 2017/18 — €155,36 млн 2020/21 — €142,41 млн 2008/09 — €138,98 млн

Нынешняя зима стала одной из лучших по доходам с трансферов: клубы получили за футболистов €61,72 млн, этот результат стал вторым в истории. Лучший результат по доходам зимой показал сезон 2018/19 (€67,26 млн).

Также нынешний сезон вошел в пятерку по доходам клубов РПЛ от трансферов за сезон. Больше всего команды заработали в сезоне 2013/14 (€322,16 млн).

Самые большие трансферные доходы клубов РПЛ по сезонам 2013/14 — €322,16 млн 2016/17 — €182,65 млн 2018/19 — €159,66 млн 2024/25 — €146,17 млн 2008/09 — € 140,29 млн 2021/22 — € 135,24 млн 2023/24 — €135,18 млн 2019/20 — €103,04 млн 2009/10 — €95,90 млн 2010/11 — € 90,57 млн

Уход Карпина ради сборной

Валерий Карпин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

За несколько дней до возобновления чемпионата, 25 февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». «В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — объяснил он.

По словам тренера, это решение далось ему нелегко, поскольку за время работы и клуб, и сам город стали для него по-настоящему родными. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной». Он отметил, что остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и продолжит совмещать работу в команде и сборной.

Сборную России Карпин тренирует с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб РПЛ. До этого он тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков. Во время зимней паузы команда провела шесть товарищеских матчей, где три раза победила и три раза уступила.

Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

Демарш латиноамериканцев

Лидер «Динамо» Бителло зимой уехал на родину в Бразилию и долгое время отказывался возвращаться в клуб, требуя продажи. Ему пригрозили взыскать с него до $25 млн, если он попытается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Также «Динамо» разослало во все бразильские клубы письмо, в котором говорится, что клуб не давал разрешения на переговоры с футболистом или его агентом о возможном трансфере.

После этого клубы оказались от контактов с Бителло, и футболист вернулся в команду в конце первого сбора. Из-за демарша бразильца оштрафовали на месячную зарплату.

Иной итог имела ситуация с чилийским полузащитником Виктором Мендесом. Он отказался возвращаться в «Крылья Советов», которые арендовали игрока в сентябре у ЦСКА.

Мендес также отказался выходить на связь с клубным руководством. Чилийский «Коло-Коло» (Сантьяго) 22 января сообщил, что подпишет контракт с игроком. В ЦСКА заявили, что чилийская команда «торопит события», но подтвердили, что ведут переговоры. В итоге игрок перешел в «Коло-Коло».

Мендес сыграл за «Крылья Советов» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Лучшие бомбардиры

Манфред Угальде (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в нынешнем сезоне РПЛ забил 15 голов и отметился двумя передачами, занимая первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Московский клуб приобрел футболиста у голландского «Твенте» в январе за €13 млн (по данным Transfermarkt).

Вторым в списке бомбардиров стал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который забил 10 мячей и сделал шесть передач. Также в тройку вошел лидер «Рубина» Мирлинд Даку, в активе которого девять мячей и четыре передачи.

Еще три футболиста РПЛ претендуют на попадание в топ-5 лучших бомбардиров сезона: аргентинец из «Спартака» Эсекьель Барко, колумбиец из «Краснодара» Джон Кордоба и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забили по восемь мячей.