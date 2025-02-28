Уход Карпина и демарш латиноамериканцев. Что важно знать о рестарте РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) 28 февраля возобновит сезон после зимней паузы. В первом туре второго круга московский «Локомотив» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».
Кто сыграет в 19-м туре
- «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (28 февраля, 19:00)
- «Пари НН» — «Акрон» (1 марта, 14:00)
- «Зенит» — ЦСКА (1 марта, 16:30)
- «Ахмат» — «Рубин» (1 марта, 19:00)
- «Краснодар» — «Крылья Советов» (1 марта, 19:30)
- «Химки» — «Факел» (2 марта, 14:00)
- «Спартак» Москва — «Оренбург» (2 марта, 16:30)
- «Ростов» — «Динамо» (2 марта, 19:30)
Кто борется за чемпионство
Лидерами в таблице на зимнюю паузу ушли «Краснодар» и «Зенит», на счету которых после 18 туров по 39 очков. Петербургский клуб располагается ниже, поскольку уступил краснодарской команде в очной встрече (0:2).
Следом расположились четыре команды из Москвы. Отставание «Динамо» и «Локомотива» (по 35 очков) от занимающего третью строчку «Спартака» (37) — два очка. На шестом месте с 31 очком ЦСКА. То есть разрыв между первым и шестым местом лишь восемь баллов.
Но именно «Спартак» впервые за долгое время является самым явным конкурентом «Зенита» за титул. Команда завершила осеннюю часть сезона с феноменальной статистикой — шестиматчевой победной серией и общим счетом 19:2. В последних четырех играх «красно-белые» победили с общим счетом 15:2, девять из этих голов на счету нападающего Манфреда Угальде.
Интрига сохраняется не только наверху таблицы, но и в подвале. Разница между 10-м и 15-м местами составляет лишь пять очков.
Форма команд
Команды РПЛ в зимнюю паузу провели в среднем по восемь товарищеских матчей. Больше всех сыграл грозненский «Ахмат»: команда Сергея Ташуева провела 11 встреч, победив в десяти и уступив в одной — против казахстанского «Актобе».
Грозненская команда стала лидером среди российских клубов. Подопечные Ташуева набрали 91% очков. В тройку вошли «Спартак» (76%), который пять раз победил и по одному разу сыграл вничью и проиграл, а также «Краснодар» (72%). Краснодарский клуб один раз сыграл вничью с китайским «Чэнду» (1:1) и уступил «Спартаку» (2:3), после чего одержал пять побед подряд.
Худшие результаты у «Крыльев Советов» (37%), «Пари НН», «Оренбурга», а также московского «Динамо», на счету которых по 43% очков. Команда Марцела Лички провела семь матчей, в которых ей удалось лишь три раза одержать победу. Четыре раза она проиграла.
«Зенит», который набрал 67% очков, стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, разгромив в финале «Спартак» (3:0). Всего в межсезонье петербургский клуб провел семь товарищеских игр, в которых дважды проиграл, один раз свел вничью и четыре раза победил.
В нынешнем сезоне в Зимнем кубке РПЛ принимали участие «Зенит», «Краснодар», «Ростов», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
Как команды РПЛ усилились зимой
Самым дорогим приобретением межсезонья стал бразильский полузащитник Луис Энрике, который 20 января перешел в «Зенит» из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что за игрока заплатят €35 млн, «Чемпионат» сообщал, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов. Это самая крупная покупка для клубов РПЛ с сезона 2019/20, когда петербуржцы подписали Малкома за €41,5 млн.
Конкуренцию петербургскому клубу по тратам составил «Спартак», который совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Московская команда приобрела нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что Гарсия обойдется в €20 млн, включая бонусы, на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.
Москвичи могли обновить рекорд этой же зимой, но в последний момент сорвался переход полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша за €22,5 млн. Однако это не помешало «Спартаку» побить собственный рекорд по тратам в зимнее окно и в сезон. Ранее команда лишь раз тратила на новичков зимой более $15 млн.
Клубу удалось совершить еще один крупный трансфер — приобрести 23-летнего аргентинского нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари за €10 млн.
Нынешней зимой столичная команда потратила около €30 млн, приобретя двух игроков за сумму от €10 млн. Такое в истории клуба произошло впервые.
«Спартак» также впервые достиг отметки €50 млн по расходам на новичков. Предыдущий рекорд клуба был поставлен в сезоне 2019/20: команда потратила €42,5 млн. В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн.
Всего московская команда дважды тратила на игроков более €40 млн за один сезон и четыре раза — более €30 млн. Это также рекордные трансферные расходы «Спартака» в зимний период (€19,9 млн): ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что «Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась.
По мнению футбольного менеджера Александра Толстикова, наиболее удачные трансферы провели «Спартак» и «Зенит». Эксперт отметил, что бразилец Луис Энрике, обладая чемпионским уровнем, может быть выгодно перепродан в будущем, если оправдает ожидания.
Помимо Глебова, москвичи также подписали зимой правого парагвайского защитника Хуана Кесереса за €3,4 млн.
Менее активен на трансферном рынке был «Краснодар», который отказался от приобретений. При этом клуб продал колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо в аргентинский «Бока Хуниорс» за €9,5. Также аргентинцы выплатят 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Игрок отправится в расположение «Ривер Плейта» после матча с «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ. В этом сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, забил гол и сделал четыре голевые передачи.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что у «Краснодара» достаточно сыгранный состав и, «возможно, ему и не нужно усиление».
«Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление, — поделился Семак мнением в разговоре с «Матч ТВ». — Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает».
Еще три клуба остались без покупок этой зимой: не приобрели игроков «Ростов», «Рубин», «Химки».
Наибольшее пополнение получил «Пари НН» — семь новичков. Также в топ-3 по числу новичков вошли грозненский «Ахмат» (пять) и воронежский «Факел» (четыре). «Пари НН» отпустил больше всех игроков: команда Виктора Гончаренко попрощалась с 13 спортсменами, из которых восемь отправились в аренду.
Чемпионат России пополнили игроки из 13 зарубежных лиг. Больше всего футболистов приехали из Белоруссии и Аргентины (по три). А трое футболистов пополнили РПЛ из первого дивизиона ФНЛ.
Траты клубов за сезон
В нынешнее зимнее трансферное окно клубы потратили €69,47 млн. Показатель стал шестым среди зимних окон по затратам. Всего российские клубы потратили в этом сезоне €212,14 млн, это пятый результат. Больше всего клубы РПЛ потратили в сезоне 2012/13 (€330,45 млн).
Самые большие затраты клубов РПЛ по сезонам
- 2012/13 — €330,45 млн
- 2013/14 — €323,79 млн
- 2019/20 — €270,20 млн
- 2010/11 — €218,12 млн
- 2024/25 — €212,14 млн
- 2021/22 — €208,08 млн
- 2023/24 — €167,54 млн
- 2017/18 — €155,36 млн
- 2020/21 — €142,41 млн
- 2008/09 — €138,98 млн
Нынешняя зима стала одной из лучших по доходам с трансферов: клубы получили за футболистов €61,72 млн, этот результат стал вторым в истории. Лучший результат по доходам зимой показал сезон 2018/19 (€67,26 млн).
Также нынешний сезон вошел в пятерку по доходам клубов РПЛ от трансферов за сезон. Больше всего команды заработали в сезоне 2013/14 (€322,16 млн).
Самые большие трансферные доходы клубов РПЛ по сезонам
- 2013/14 — €322,16 млн
- 2016/17 — €182,65 млн
- 2018/19 — €159,66 млн
- 2024/25 — €146,17 млн
- 2008/09 — € 140,29 млн
- 2021/22 — € 135,24 млн
- 2023/24 — €135,18 млн
- 2019/20 — €103,04 млн
- 2009/10 — €95,90 млн
- 2010/11 — € 90,57 млн
Уход Карпина ради сборной
За несколько дней до возобновления чемпионата, 25 февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». «В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — объяснил он.
По словам тренера, это решение далось ему нелегко, поскольку за время работы и клуб, и сам город стали для него по-настоящему родными. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной». Он отметил, что остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и продолжит совмещать работу в команде и сборной.
Сборную России Карпин тренирует с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб РПЛ. До этого он тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».
«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков. Во время зимней паузы команда провела шесть товарищеских матчей, где три раза победила и три раза уступила.
Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.
Демарш латиноамериканцев
Лидер «Динамо» Бителло зимой уехал на родину в Бразилию и долгое время отказывался возвращаться в клуб, требуя продажи. Ему пригрозили взыскать с него до $25 млн, если он попытается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Также «Динамо» разослало во все бразильские клубы письмо, в котором говорится, что клуб не давал разрешения на переговоры с футболистом или его агентом о возможном трансфере.
После этого клубы оказались от контактов с Бителло, и футболист вернулся в команду в конце первого сбора. Из-за демарша бразильца оштрафовали на месячную зарплату.
Иной итог имела ситуация с чилийским полузащитником Виктором Мендесом. Он отказался возвращаться в «Крылья Советов», которые арендовали игрока в сентябре у ЦСКА.
Мендес также отказался выходить на связь с клубным руководством. Чилийский «Коло-Коло» (Сантьяго) 22 января сообщил, что подпишет контракт с игроком. В ЦСКА заявили, что чилийская команда «торопит события», но подтвердили, что ведут переговоры. В итоге игрок перешел в «Коло-Коло».
Мендес сыграл за «Крылья Советов» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
Лучшие бомбардиры
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в нынешнем сезоне РПЛ забил 15 голов и отметился двумя передачами, занимая первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Московский клуб приобрел футболиста у голландского «Твенте» в январе за €13 млн (по данным Transfermarkt).
Вторым в списке бомбардиров стал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который забил 10 мячей и сделал шесть передач. Также в тройку вошел лидер «Рубина» Мирлинд Даку, в активе которого девять мячей и четыре передачи.
Еще три футболиста РПЛ претендуют на попадание в топ-5 лучших бомбардиров сезона: аргентинец из «Спартака» Эсекьель Барко, колумбиец из «Краснодара» Джон Кордоба и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забили по восемь мячей.