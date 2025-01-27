«Крылья Советов» расторгли контракт об аренде игрока ЦСКА, сбежавшего в Чили

Клуб РПЛ расторг контракт об аренде игрока ЦСКА, сбежавшего в Чили

Арендованный у ЦСКА Виктор Мендес не вернулся в «Крылья Советов» после отпуска и решил продолжить карьеру в Чили. Самарцы расторгли соглашение об аренде футболиста с армейцами

Виктор Мендес (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Чилийский полузащитник Виктор Мендес, не явившийся на тренировочный сбор «Крыльев Советов» в Турции, покидает клуб, сообщила пресс-служба самарской команды РПЛ.

Мендес был арендован у ЦСКА в сентябре, а после отпуска не вернулся в расположение команды и «не вышел на связь с клубным руководством». Чилийский «Коло-Коло» (Сантьяго) 22 января сообщил, что подпишет контракт с игроком.

В ЦСКА тогда заявили, что чилийская команда «торопит события», но подтвердили, что ведут переговоры.

Мендес сыграл за «Крылья Советов» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Самарцы после 18 туров занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.