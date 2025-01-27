Клуб РПЛ расторг контракт об аренде игрока ЦСКА, сбежавшего в Чили
Чилийский полузащитник Виктор Мендес, не явившийся на тренировочный сбор «Крыльев Советов» в Турции, покидает клуб, сообщила пресс-служба самарской команды РПЛ.
Мендес был арендован у ЦСКА в сентябре, а после отпуска не вернулся в расположение команды и «не вышел на связь с клубным руководством». Чилийский «Коло-Коло» (Сантьяго) 22 января сообщил, что подпишет контракт с игроком.
В ЦСКА тогда заявили, что чилийская команда «торопит события», но подтвердили, что ведут переговоры.
Мендес сыграл за «Крылья Советов» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
Самарцы после 18 туров занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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