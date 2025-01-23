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Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про Бителло

Globo: «Динамо» предостерегло бразильские клубы от переговоров с Бителло
Бителло не явился в расположение «Динамо» после отпуска в Бразилии. Globo сообщило, что «Динамо» направило письмо бразильским клубам с описанием ситуации с Бителло и назвало любые переговоры с ним несанкционированными
Бителло
Бителло (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московское «Динамо» направило бразильским клубам письмо, в котором назвало несанкционированными любые переговоры с полузащитником Бителло, который не явился в расположение клуба после отпуска на родине. Об этом сообщает местное издание Globo.

В письме действия бразильца названы неправомерными, а его агента Майкеля Портелу обвинили в том, что он пытается вовлечь игрока в переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо».

Globo опубликовало фотографию предполагаемого письма за подписью гендиректора «бело‑голубых» Павла Пивоварова.

«РБК Спорт» направил запрос в «Динамо».

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Портела заявил в ответ, что ни одно его или Бителло действие не было предпринято «без ведома клуба».

Накануне «Матч ТВ» со ссылкой на источник писал, что «Динамо» ведет переговоры по Бителло с «Ботафого», но они зашли в тупик.

Бителло играет за «Динамо» с 2023 года, его контракт рассчитан до 2028 года. В этом сезоне бразилец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал десять голевых передач во всех турнирах.

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