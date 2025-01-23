Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про Бителло
Московское «Динамо» направило бразильским клубам письмо, в котором назвало несанкционированными любые переговоры с полузащитником Бителло, который не явился в расположение клуба после отпуска на родине. Об этом сообщает местное издание Globo.
В письме действия бразильца названы неправомерными, а его агента Майкеля Портелу обвинили в том, что он пытается вовлечь игрока в переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо».
Globo опубликовало фотографию предполагаемого письма за подписью гендиректора «бело‑голубых» Павла Пивоварова.
«РБК Спорт» направил запрос в «Динамо».
Портела заявил в ответ, что ни одно его или Бителло действие не было предпринято «без ведома клуба».
Накануне «Матч ТВ» со ссылкой на источник писал, что «Динамо» ведет переговоры по Бителло с «Ботафого», но они зашли в тупик.
Бителло играет за «Динамо» с 2023 года, его контракт рассчитан до 2028 года. В этом сезоне бразилец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал десять голевых передач во всех турнирах.
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