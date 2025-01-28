Дина Аверина заявила об отсутствии планов возобновлять карьеру

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике заявила, что «ее время прошло» и «пусть молодые гимнастки выступают»

Дина Аверина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Дина Аверина не собирается возобновлять карьеру. Об этом 26-летняя гимнастка заявила «РИА Новости».

«Мое время прошло. Пусть молодые гимнастки — если, дай бог, их допустят — выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», — сказала Аверина.

Дина и ее сестра Арина завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер говорила, что Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира.

Международная федерация (FIG) допустила россиян к международным турнирам с 1 января 2024 года, но никто из спортсменов не стал получать нейтральный статус, в том числе ради участия в Олимпиаде. В сентябре все гимнастические виды объединили в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Вице-президент федерации Василий Титов после этого сказал, что после этого было принято решение «возвращаться» и большинство лидеров сборной подали заявки на нейтральный статус, которые пока рассматриваются.