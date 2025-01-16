СЭ назвал число подавших на нейтральный статус российских гимнасток
Девять гимнасток сборной России, в том числе олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, ожидают решения по заявкам на выступление в нейтральном статусе, пишет «Спорт-Экспресс».
Фамилии других спортсменок газета не называет.
С момента подачи заявок прошел месяц. Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов говорил «Матч ТВ», что ответ должен прийти до конца февраля, при этом количество заявок он не назвал.
Старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в декабре говорила, что на нейтральный статус согласились почти все ведущие спортсмены.
Россиян допускали к отбору на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, но тогда никто из спортсменов не согласился участвовать. Родионенко тогда говорила, что выступление в нейтральном статусе стало бы «настоящим предательством».
Первый этап Кубка мира пройдет в Германии 20-23 февраля.
РБК направил запрос в Федерацию гимнастики России.
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