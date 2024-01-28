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Даниил Медведев отыграл рекордное время за один турнир «Большого шлема»

Медведев стал рекордсменом по времени на корте на турнире «Большого шлема»
Даниил Медведев на Australian Open провел 31 сет и почти 25 часов на корте — это рекорд турниров «Большого шлема». Россиянин уступил в финале Яннику Синнеру
Даниил Медведев (слева) и Янник Синнер (справа)
Даниил Медведев (слева) и Янник Синнер (справа) (Фото: Ciro De Luca / Reuters)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал первым финалистом «Большого шлема» в открытой эре (с 1968 года), который провел на одном турнире четыре пятисетовых матча, пишет Opta.

Всего на Australian Open Медведев отыграл 31 сет и провел на корте почти 25 часов — это рекорд турниров «Большого шлема» и личный рекорд россиянина.

По пять партий Медведев сыграл с Эмилем Руусувуори во втором круге, Хубертом Хуркачем в четвертьфинале, Александром Зверевым в полуфинале и Янником Синнером в финале.

Даниил Медведев второй раз проиграл финал Australian Open, ведя 2:0
Спорт
Даниил Медведев

Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который в 2022 году на US Open сыграл чуть меньше 24 часов, отмечает «Чемпионат».

Всего в этом году на Australian Open было 35 пятисетовых матчей — это повторение рекорда US Open 1983 года.

Медведев в финале с Синнером лидировал после двух сетов, но потом уступил в трех подряд, став первым теннисистом, кто проиграл больше одного финала «Большого шлема» с таким преимуществом.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
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