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Даниил Медведев второй раз проиграл финал Australian Open, ведя 2:0

Даниил Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, ведя 2:0
Даниил Медведев проиграл решающий матч в Мельбурне в третий раз за четыре года и второй раз, имея преимущество 2:0. Синнер впервые выиграл турнир «Большого шлема»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который прошел в Мельбурне.

В финале россиянин уступил со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Матч продолжался 3 часа 45 минут.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию встречи.

Синнер, четвертая ракетка мира, впервые стал победителем турнира «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был полуфинал Уимблдона в прошлом году.

Синнер выиграл у Медведева четвертый матч подряд (из них три финала) после шести поражений кряду.

Синнер — первый в истории итальянец, выигравший Australian Open и самый молодой обладатель трофея после Новака Джоковича (2008). Последним итальянцем, побеждавшим на турнирах «Большого шлема», была Адриано Панатта в 1976 году («Ролан Гаррос»).

Медведев в шестой раз играл в финалах турнира «Большого шлема» и третий раз — в решающем матче Australian Open. В 2021 году россиянин проиграл в Мельбурне сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю, у которого взял первые два сета.

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Даниил Медведев повел 2:0 в финале Australian Open c Синнером
Спорт
Даниил Медведев

Всего Медведев ранее только два раза проигрывал матчи, в которых вел 2-0 по сетам. Россиянин стал первым теннисистом, проигравшим больше одного финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам.

Проиграв Синнеру, Медведев лишился возможности обойти испанца Карлоса Алькараса и стать второй ракеткой мира.

Итальянец до финала провел на кортах в Мельбурне почти на шесть часов меньше Медведева и проиграл один сет только Джоковичу в полуфинале. Синнеру на турнире проиграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

У Медведева до финала было три пятисетовых матча — с финном Эмилем Руусувуори, поляком Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым из Германии.

Синнер стал 27-м чемпионом турнира в открытой эре и первым новым обладателем трофея с 2014 года, когда его брал Станислас Вавринка.

Это был первый финал турнира, в котором не участвовал никто из «Большой тройки» (Роджер Федерер, Джокович, Рафаэль Надаль). В последний раз такое было в 2005 году, когда Марат Сафин обыграл австралийца Ллейтона Хьюитта.

Из россиян Australian Open также выигрывал Евгений Кафельников в 1999 году.

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Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Australian Open
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