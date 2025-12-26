 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,65 x 3,65 2 2,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,5 x 4,5 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,8 x 3,9 2 4,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 5 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

В Норвегии биатлонистам запретили тренироваться в гипоксических масках

Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти Баккена
Норвежский биатлонист Баккен во время смерти находился в гипоксической маске. Она ограничивает поступление воздуха и имитирует условия высокогорья
Сиверт Баккен
Сиверт Баккен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежская ассоциация биатлона запретила использование гипоксических масок после смерти биатлониста Сиверта Баккена. Об этом NRK заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

«В канун Рождества мы разослали всем нашим спортсменам сообщение о том, что любое использование имитированной высоты должно быть немедленно прекращено до дальнейшего уведомления», — сказала Нордскар.

Трехкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Баккен скончался в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии. Позже стало известно, что на спортсмене была надета гипоксическая маска.

Причина смерти остается неизвестной. Связь между смертью и использованием маски пока не определена.

Гипоксическая маска ограничивает поступление воздуха и используется для имитации условий высокогорья. Спортсмены используют ее для повышения выносливости, тренировки дыхательных мышц и сердца.

В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит, он вернулся к соревнованиям в 2024-м. Баккен также является победителем этапа Кубка мира (2022 год), двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2016 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
Биатлон Норвегия
Материалы по теме
Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске
Спорт
Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет
Спорт
Норвежец Ботн выиграл третью в сезоне гонку на Кубке мира по биатлону
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 19:57
Лидер КХЛ третий раз в сезоне проиграл «Авангарду» Спорт, 19:53
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Рябков призвал не называть конкретных сроков урегулирования на Украине Политика, 19:42
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 19:40
Как реставрировать объекты культурного наследия с кредитом под 9% Отрасли, 19:38
«Комбинат питания» Пригожина ликвидировали Общество, 19:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Росреестре пояснили, нужно ли менять законы из-за «эффекта Долиной» Недвижимость, 19:33
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
ГАИ начала «тотальные» проверки водителей перед Новым годом Авто, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22