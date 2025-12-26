Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти Баккена

В Норвегии биатлонистам запретили тренироваться в гипоксических масках

Норвежский биатлонист Баккен во время смерти находился в гипоксической маске. Она ограничивает поступление воздуха и имитирует условия высокогорья

Сиверт Баккен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежская ассоциация биатлона запретила использование гипоксических масок после смерти биатлониста Сиверта Баккена. Об этом NRK заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

«В канун Рождества мы разослали всем нашим спортсменам сообщение о том, что любое использование имитированной высоты должно быть немедленно прекращено до дальнейшего уведомления», — сказала Нордскар.

Трехкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Баккен скончался в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии. Позже стало известно, что на спортсмене была надета гипоксическая маска.

Причина смерти остается неизвестной. Связь между смертью и использованием маски пока не определена.

Гипоксическая маска ограничивает поступление воздуха и используется для имитации условий высокогорья. Спортсмены используют ее для повышения выносливости, тренировки дыхательных мышц и сердца.

В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит, он вернулся к соревнованиям в 2024-м. Баккен также является победителем этапа Кубка мира (2022 год), двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2016 года.