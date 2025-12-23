 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,49 x 4,6 2 7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,7 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Баккен умер в 27 лет
Сиверт Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере в Италии
Сиверт Баккен
Сиверт Баккен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Трехкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни. Об этом NRK заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Причина смерти биатлониста неизвестна.

«В первую очередь мы думаем о семье Сиверта и всех его близких. Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время», — заявила Нордскар.

Биатлонист был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии.

Норвежец Ботн выиграл третью в сезоне гонку на Кубке мира по биатлону
Спорт
Йохан-Олав Ботн

Баккен является победителем этапа Кубка мира и трехкратным чемпионом Европы. Он принимал участие в юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Биатлонист 21 декабря выступал в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, заняв 20-е место.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Биатлон
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Суд продлил арест зампреду партии «Яблоко» Политика, 20:54
В Лондоне появились российские батончики Snickers Общество, 20:48
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 20:29
В Китае рассказали, как массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах Политика, 20:14
Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет Спорт, 20:10
Медведев словом «отрезвление» оценил миротворческие заявления лидеров ЕС Политика, 20:02
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Ротенберг поздравил Гусева с назначением на пост тренера «Динамо» Спорт, 19:55
Насколько далеко Трамп может зайти в попытках добиться отставки Мадуро Политика, 19:53
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Премьер Гренландии рассказал, что грустит из-за притязаний США на остров Политика, 19:43
Трое погибли в Белгородской области при атаке дрона Политика, 19:41
Bloomberg сообщил о рекордном экспорте нефти из России за два года Политика, 19:34
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20