Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Баккен умер в 27 лет

Сиверт Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере в Италии

Сиверт Баккен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Трехкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни. Об этом NRK заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Причина смерти биатлониста неизвестна.

«В первую очередь мы думаем о семье Сиверта и всех его близких. Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время», — заявила Нордскар.

Биатлонист был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии.

Баккен является победителем этапа Кубка мира и трехкратным чемпионом Европы. Он принимал участие в юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Биатлонист 21 декабря выступал в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, заняв 20-е место.