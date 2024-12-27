ЦСКА выиграл десятый подряд матч в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
У гостей отличился Максим Соркин (27-я минута). Победный буллит на счету Дениса Гурьянова. В составе хозяев шайбу забросил Евгений Митякин (53).
ЦСКА выиграл десятый матч подряд.
ЦСКА набрал 55 очков в 38 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 37 очками в 39 встречах расположился на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 29 декабря в гостях сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» днем позже примет челябинский «Трактор».
Другие результаты дня:
«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5;
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5;
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:0;
«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 4:2.
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