ЦСКА выиграл десятый подряд матч в КХЛ, победив «Нефтехимик» в серии буллитов

ЦСКА выиграл десятый подряд матч в КХЛ

Московский клуб обыграл в гостях «Нефтехимик» со счетом 2:1 в серии буллитов

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

У гостей отличился Максим Соркин (27-я минута). Победный буллит на счету Дениса Гурьянова. В составе хозяев шайбу забросил Евгений Митякин (53).

ЦСКА выиграл десятый матч подряд.

ЦСКА набрал 55 очков в 38 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 37 очками в 39 встречах расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 29 декабря в гостях сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» днем позже примет челябинский «Трактор».

Другие результаты дня:

«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5;

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5;

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:0;

«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 4:2.