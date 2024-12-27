Разорвавший контракт с «Авангардом» голкипер Хомченко перешел в ЦСКА

Павел Хомченко в нынешнем сезоне был основным голкипером «Авангарда». Он провел 28 матчей, в которых одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков

Павел Хомченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА заключил контракт до конца сезона с вратарем Павлом Хомченко. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Накануне 30-летний Хомченко расторг контракт с омским «Авангардом», где был основным вратарем.

Хомченко в этом сезоне провел 28 матчей, в которых одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков.

На этой неделе ЦСКА обменял в «Авангард» трехкратного чемпиона КХЛ Константина Окулова на американского форварда Коула Кэсселса. Кроме того, контракт с армейцами подписал форвард Станислав Галиев, разорвавший контракт с омским клубом.

Основным голкипером «Авангарда» теперь будет Никита Серебряков, который в сезоне 2022/23 был признан лучшим вратарем чемпионата КХЛ. В конце ноября он перешел в омский клуб из петербургского СКА.