СКА вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ, уступая со счетом 2:4 до 53-й минуты

СКА вырвал победу у аутсайдера КХЛ, уступая со счетом 2:4

Петербургский клуб забросил три шайбы в концовке и победил «Сочи» со счетом 5:4. 19-летний Иван Демидов отличился в четвертой игре подряд

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл «Сочи» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Попов (7-я минута), Уилл Биттен (19), Тимур Хафизов (31) и Артемий Кузнецов (47). У гостей отличились Захар Бардаков (8), Михаил Григоренко (13), Иван Демидов (53), Александр Никишин (56) и Арсений Грицюк (59).

19-летний Демидов забил в четвертой игре подряд, это его десятый гол в сезоне.

Ранее в нынешнем сезоне у «Сочи» и СКА было по одной победе в очных матчах (4:7, 5:2).

СКА набрал 50 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 27 очками в 38 встречах расположился на последней, 11-й строчке.

В следующем матче СКА 3 января примет московский ЦСКА, «Сочи» 29 декабря дома также сыграет с московскими «армейцами».