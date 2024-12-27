СКА вырвал победу у аутсайдера КХЛ, уступая со счетом 2:4
Петербургский СКА обыграл «Сочи» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Сергей Попов (7-я минута), Уилл Биттен (19), Тимур Хафизов (31) и Артемий Кузнецов (47). У гостей отличились Захар Бардаков (8), Михаил Григоренко (13), Иван Демидов (53), Александр Никишин (56) и Арсений Грицюк (59).
19-летний Демидов забил в четвертой игре подряд, это его десятый гол в сезоне.
Ранее в нынешнем сезоне у «Сочи» и СКА было по одной победе в очных матчах (4:7, 5:2).
СКА набрал 50 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 27 очками в 38 встречах расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче СКА 3 января примет московский ЦСКА, «Сочи» 29 декабря дома также сыграет с московскими «армейцами».
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