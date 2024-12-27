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Президентский фонд объяснил отказ Загитовой в гранте на ₽74 млн

Президентский фонд объяснил отказ Загитовой в гранте на ₽74 млн для ледового шоу
В Президентском фонде культурных инициатив сообщили, что заявка олимпийской чемпионки на получение гранта на реализацию ледового шоу была отклонена, так как не набрала достаточного количество баллов по итогам экспертизы
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Проект ледового шоу «Алые паруса» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на который фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн руб., не получил поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) потому, что не набрал достаточного количества баллов по итогам экспертизы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в ПФКИ.

«Заявка прошла экспертизу, проект оценивался тремя независимыми экспертами. Общее количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения грантовой поддержки. Заявка набрала 68,67 балла. Минимальный проходной балл, необходимый для проектов, реализация которых предусматривает поддержку на сумму более 20 млн руб., — 77», — рассказали в ПФКИ.

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Там отметили, что Загитова может подать доработанную заявку на новый грант до 6 февраля.

Загитова подала заявку на грант 10 сентября. Шоу было запланировано в январе—июле 2025 года в Санкт-Петербурге, проект не предполагал софинансирования.

22-летняя Загитова в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

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Иван Витченко Иван Витченко
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