Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой нужно делать ледовое шоу на свои деньги, заявила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее проект ледового шоу «Алые паруса» Загитовой, на который фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн руб., не получил поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
«Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — сказала Тарасова.
По словам тренера, на свое шоу она деньги никогда не просила. «У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила, я все делала за свои деньги, деньги, заработанные компанией», — добавила Тарасова.
Загитова подала заявку на грант 10 сентября. Шоу было запланировано в январе—июле 2025 года в Санкт-Петербурге, проект не предполагал софинансирования.
22-летняя Загитова в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.
Фигуристка является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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