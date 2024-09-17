Загитова запросила у президентского фонда грант в ₽74 млн на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка запросила эти деньги на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Заявка размещена на сайте фонда.

«Это уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания. Он позволит развить новые форматы представлений, сочетая в себе традиции и современность, и привлечь внимание широкой публики как к русской классической литературе, так и к современному искусству шоу», — говорится в обосновании проекта.

Проект планируется реализовать с 15 января по 31 июля 2025 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 74,798 млн руб., в нем нет софинансирования.

Для сравнения: в последних заявках на грант для ледовых шоу Евгения Плющенко и Татьяны Навки размер запрашиваемого гранта составлял не больше 20% от расходов. Плющенко запросил грант в размере 22,45 млн руб., Навка — 29,54 млн.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце августа в Казани состоялась премьера дебютного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году для поддержи проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.