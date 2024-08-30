Рудковская намекнула на плагиат в ледовом шоу Загитовой
Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале намекнула на плагиат в ледовом шоу Алины Загитовой.
Премьера дебютного шоу олимпийской чемпионки Пхёнчхана Загитовой «Хранители времени», где фигуристка в том числе была продюсером, состоялось 29 августа в Казани.
«Допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением [Плющенко] шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую. Но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке». Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны», — написала Рудковская, выложив несколько фрагментов шоу Загитовой, которые похожи на «Русалочку».
Рудковская также отметила, что очень любит Загитову как фигуристку. «Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх.
И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало», — добавила она.
РБК направил запрос агенту Загитовой.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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