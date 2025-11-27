В Москве простились с Никитой Симоняном

Никита Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака» и чемпион Игр-1956, умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Гражданская панихида прошла на домашнем стадионе «красно-белых»

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / ТАСС

Церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет, прошла в четверг на домашней арене «Спартака» в Москве.

С бывшим футболистом и тренером «Спартака» и сборной СССР пришли проститься министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывшие и действующие игроки основной команды «красно-белых» и другие представители российского футбольного сообщества.

«Никита Павлович прожил, безусловно, очень яркую жизнь и был легендой при жизни. В нашей памяти и сердцах он останется как великий игрок, тренер и руководитель», — сказал Дюков.

В РФС отметили, что на церемонию прощания с Симоняном пришли тысячи людей.

Во время гражданской панихиды саксофонист исполнил композицию Фрэнка Синатры My Way, а гроб с телом чемпиона Олимпиады 1956 года проводили аплодисментами.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года. С 1992 года входил в руководство РФС.