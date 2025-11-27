В Москве простились с Никитой Симоняном
Церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет, прошла в четверг на домашней арене «Спартака» в Москве.
С бывшим футболистом и тренером «Спартака» и сборной СССР пришли проститься министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывшие и действующие игроки основной команды «красно-белых» и другие представители российского футбольного сообщества.
«Никита Павлович прожил, безусловно, очень яркую жизнь и был легендой при жизни. В нашей памяти и сердцах он останется как великий игрок, тренер и руководитель», — сказал Дюков.
В РФС отметили, что на церемонию прощания с Симоняном пришли тысячи людей.
Во время гражданской панихиды саксофонист исполнил композицию Фрэнка Синатры My Way, а гроб с телом чемпиона Олимпиады 1956 года проводили аплодисментами.
Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года. С 1992 года входил в руководство РФС.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили