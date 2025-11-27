 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Путин и глава ФИФА прислали венки на церемонию прощания с Симоняном

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет
Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС
Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном, передает корреспондент ТАСС.

Прощальная церемония проходит на «ЛУКОЙЛ-Арене», домашнем стадионе «Спартака».

Также венок прислал президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «РИА Новости». Ранее глава ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна, а в штаб-квартире организации в Цюрихе приспустили флаг России.

Симонян скончался 23 ноября. В октябре ему исполнилось 99 лет. В том же месяце Путин присвоил ему звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Став олимпийским чемпионом в 1956 году, Симонян в 1958 году возглавил сборную СССР на ее первом чемпионате мира в Швеции. Именно он забил первый гол советской сборной на турнире, поразив ворота англичан. После этого чемпионата Симонян завершил карьеру в сборной, сыграв 20 матчей и забив десять голов.

За свою игровую карьеру в чемпионатах СССР Симонян провел 285 матчей и забил 145 голов. В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР четырежды (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок (1950, 1958). Симонян остается лучшим бомбардиром московской команды за всю историю (160 голов). На тренерском поприще Симонян дважды привел «Спартак» к золоту чемпионата СССР (1962, 1969), а также помог ереванскому «Арарату» завоевать титул в 1973 году.

Персоны
Футбол Россия Владимир Путин Никита Симонян
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
