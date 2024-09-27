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UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловеса

Бой Волкова и Гана перенесли на турнир UFC 310 в Нью-Йорке
Александр Волков получил травму колена, и поединок против француза Сирила Гана вместо 26 октября состоится 8 декабря
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Нью-Йорке. Об этом сообщается в телеграм-канале промоушена.

Изначально поединок должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за того, что Волков получил травму колена.

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В активе 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений в ММА. В своем последнем поединке в июне он победил соотечественника Сергея Павловича. У 34-летнего Гана 12 побед и два поражения.

В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков занимает третье место (лучший из россиян), Ган расположился на второй строчке. Чемпионом UFC в этом весе является американец Джон Джонс.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC)
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