UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловеса
Бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Нью-Йорке. Об этом сообщается в телеграм-канале промоушена.
Изначально поединок должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за того, что Волков получил травму колена.
В активе 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений в ММА. В своем последнем поединке в июне он победил соотечественника Сергея Павловича. У 34-летнего Гана 12 побед и два поражения.
В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков занимает третье место (лучший из россиян), Ган расположился на второй строчке. Чемпионом UFC в этом весе является американец Джон Джонс.
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