UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловеса

Бой Волкова и Гана перенесли на турнир UFC 310 в Нью-Йорке

Александр Волков получил травму колена, и поединок против француза Сирила Гана вместо 26 октября состоится 8 декабря

Александр Волков (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Нью-Йорке. Об этом сообщается в телеграм-канале промоушена.

Изначально поединок должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за того, что Волков получил травму колена.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений в ММА. В своем последнем поединке в июне он победил соотечественника Сергея Павловича. У 34-летнего Гана 12 побед и два поражения.

В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков занимает третье место (лучший из россиян), Ган расположился на второй строчке. Чемпионом UFC в этом весе является американец Джон Джонс.