Волков сенсационно победил Павловича на турнире UFC
Российский боец Александр Волков победил Сергея Павловича в одном из главных боев турнира UFC, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Поединок продлился три раунда. Волков победил единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.
Ранее на турнире российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутом в середине третьего раунда победил бразильца Антонио Троколи.
В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе. Победная серия Волкова продлилась до четырех боев.
На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу. Россиянин занимает третье место в рейтинге промоушена.
Упал — поднялся.
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