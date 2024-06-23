Волков сенсационно победил Павловича на турнире UFC

Поединок завершился победой Александра Волкова единогласным решением судей

Сергей Павлович (Фото: Justin Renfroe / TASS)

Российский боец Александр Волков победил Сергея Павловича в одном из главных боев турнира UFC, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился три раунда. Волков победил единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

Ранее на турнире российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутом в середине третьего раунда победил бразильца Антонио Троколи.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе. Победная серия Волкова продлилась до четырех боев.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу. Россиянин занимает третье место в рейтинге промоушена.