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Спорт ,  
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Волков сенсационно победил Павловича на турнире UFC

Поединок завершился победой Александра Волкова единогласным решением судей
Сергей Павлович
Сергей Павлович (Фото: Justin Renfroe / TASS)

Российский боец Александр Волков победил Сергея Павловича в одном из главных боев турнира UFC, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился три раунда. Волков победил единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

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Александр Волков и Сергей Павлович

Ранее на турнире российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутом в середине третьего раунда победил бразильца Антонио Троколи.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе. Победная серия Волкова продлилась до четырех боев.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу. Россиянин занимает третье место в рейтинге промоушена.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC) Сергей Павлович

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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