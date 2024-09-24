Лучший российский тяжеловес в UFC снялся с боя из-за травмы
Российский боец UFC Александр Волков сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сможет провести поединок против француза Сирила Гана 26 октября из-за травмы колена.
«Две недели назад я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет мне полноценно закончить тренировочный лагерь и провести поединок», — сказал 35-летний Волков.
Теперь поединок Волкова и Гана может быть перенесен на декабрь. В команде Гана заявили ТАСС, что рассматривают только вариант с боем против россиянина и не хотят менять соперника. В UFC сообщили, что новой даты боя пока нет.
В активе Волкова 38 побед и десять поражений в ММА. В своем последнем поединке в июне он победил соотечественника Сергея Павловича.
В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков занимает третье место (лучший из россиян), Ган расположился на второй строчке. Чемпионом UFC в этом весе является американец Джон Джонс.
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