Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешивание

Аргентинка Айлин Перес на церемонии взвешивания с трудом держалась на ногах и не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории. Теперь в качестве штрафа она потеряет 20% своего гонорара за бой в пользу Дарьи Железняковой

Айлин Перес (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Аргентинка Айлин Перес провалила взвешивание перед поединком с россиянкой Дарьей Железняковой на турнире UFC в Париже.

29-летняя Перес не смогла уложиться в лимит (61,23 кг) легчайшей весовой категории. Ее вес составил 61,68 кг. 28-летняя Железнякова (61,23 кг) успешно уложилась в вес.

Перес на церемонии взвешивания с трудом держалась на ногах.

Теперь аргентинка будет оштрафована на 20% от гонорара в пользу соперницы, сообщается в телеграм-канале UFC.

Поединок Перес и Железняковой состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдет 28 сентября.

На счету Перес 10 побед и два поражения в ММА. У россиянки девять побед при одном поражении.