Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешивание
Аргентинка Айлин Перес провалила взвешивание перед поединком с россиянкой Дарьей Железняковой на турнире UFC в Париже.
29-летняя Перес не смогла уложиться в лимит (61,23 кг) легчайшей весовой категории. Ее вес составил 61,68 кг. 28-летняя Железнякова (61,23 кг) успешно уложилась в вес.
Перес на церемонии взвешивания с трудом держалась на ногах.
Теперь аргентинка будет оштрафована на 20% от гонорара в пользу соперницы, сообщается в телеграм-канале UFC.
Поединок Перес и Железняковой состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдет 28 сентября.
На счету Перес 10 побед и два поражения в ММА. У россиянки девять побед при одном поражении.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Дискорд могут заблокировать в России
Цены на золото выросла до исторического максимума
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов