Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастики
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер в ходе выступления на форуме «Спорт бизнес конгресс» рассказала, какую зарплату получает.
«Низкий поклон нашей стране, которая очень здорово финансирует наш спорт. <...> У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от министерства спорта», — цитирует Винер Metaratings.
Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года.
Ранее было принято решение об объединении всех гимнастических федераций России в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Выборы главы новой федерации пройдут 1 октября. 76-летняя Винер не будет бороться за этот пост, она отметила, что теперь у нее будет больше времени на тренерскую работу.
На пост президента Федерации гимнастики России был выдвинут глава РЖД Олег Белозеров.
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