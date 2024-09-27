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Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастики

Винер: моя зарплата в федерации художественной гимнастики составляет ₽168 тыс.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики рассказала, что получает 168 тыс. руб. в месяц
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер в ходе выступления на форуме «Спорт бизнес конгресс» рассказала, какую зарплату получает.

«Низкий поклон нашей стране, которая очень здорово финансирует наш спорт. <...> У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от министерства спорта», — цитирует Винер Metaratings.

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Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года.

Ранее было принято решение об объединении всех гимнастических федераций России в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Выборы главы новой федерации пройдут 1 октября. 76-летняя Винер не будет бороться за этот пост, она отметила, что теперь у нее будет больше времени на тренерскую работу.

На пост президента Федерации гимнастики России был выдвинут глава РЖД Олег Белозеров.

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Иван Витченко Иван Витченко
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