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Главу РЖД выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики

Белозерова выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики России
Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Олега Белозерова. Выборы главы новой федерации пройдут 1 октября. Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за этот пост
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом «РИА Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем. <...> Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. <...> Министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», — сказал Дегтярев.

Винер не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики
Спорт
Ирина Винер

В начале сентября руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Ранее в августе с подобной инициативой выступил глава ФСГР Василий Титов.

Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. По ее итогам ФСГР будет преобразована в Федерацию гимнастики России, будет выбран ее президент. Президент ВФХГ Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики.

ФСГР является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олег Белозеров Михаил Дегтярев художественная гимнастика спортивная гимнастика прыжки на батуте Федерация гимнастики России
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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