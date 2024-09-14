Главу РЖД выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики
Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом «РИА Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем. <...> Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. <...> Министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», — сказал Дегтярев.
В начале сентября руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Ранее в августе с подобной инициативой выступил глава ФСГР Василий Титов.
Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. По ее итогам ФСГР будет преобразована в Федерацию гимнастики России, будет выбран ее президент. Президент ВФХГ Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики.
ФСГР является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта.
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