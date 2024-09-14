Главу РЖД выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Олега Белозерова. Выборы главы новой федерации пройдут 1 октября. Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за этот пост

Олег Белозеров (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом «РИА Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем. <...> Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. <...> Министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», — сказал Дегтярев.

В начале сентября руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Ранее в августе с подобной инициативой выступил глава ФСГР Василий Титов.

Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. По ее итогам ФСГР будет преобразована в Федерацию гимнастики России, будет выбран ее президент. Президент ВФХГ Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики.

ФСГР является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта.