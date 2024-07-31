Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Ирина Винер отметила свое 76-летие в Абхазии. Представляя гостей на празднике в честь дня рождения, она назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову той, кто примет из ее рук эстафету в руководстве федерацией

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать следующим руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), заявила действующая глава организации Ирина Винер. Ее слова приводит «Sputnik Абхазия».

Винер накануне отметила свое 76-летие в Гагре.

Представляя 36-летнюю Капранову на празднике, Винер сказала: «Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации».

Капранова назвала Винер потрясающей. «Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера», — сказала она.

Ольга Капранова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Винер возглавляет федерацию с 2008 года, а сборную России — с 2001-го.

Капрановой 36 лет, она входит в исполком ВФХГ.

Капранова выступала за сборную России в 2003-2009 годах. Самым удачным для нее стал чемпионат мира 2005 года, где она взяла пять золотых медалей (многоборье, скакалка, мяч, булавы, команда).

На Олимпиаде в Пекине она заняла четвертое место в индивидуальном многоборье. На счету Капрановой также четыре золотых медали чемпионатов Европы в 2005-2009 годах.

После окончания спортивной карьеры стала тренером, получила международную судейскую категорию. С 2012 года до реорганизации в 2022-м она возглавляла СШОР № 74 Москомспорта, также открыла свою школу художественной гимнастики.

В марте 2023 года Фонд гимнастической этики отстранил Винер на два года за высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио и конфликт с главой технического комитета FIG Натальей Кузьминой. Позднее условия отстранения смягчили. Позднее Винер заявила, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).