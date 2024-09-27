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Конкурент Сафонова пропустит матч ПСЖ против «Ренна»

Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч с «Ренном», Доннарумма — нет
Джанлуиджи Доннарумма все еще не восстановился после травмы правого бедра и не вошел в заявку на игру шестого тура чемпионата Франции
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов вошел в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч шестого тура чемпионата Франции против «Ренна», сообщается в аккаунте парижского клуба в соцсети Х.

Основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма все еще не восстановился после травмы правого бедра и в заявке на игру с «Ренном» отсутствует. На прошлой неделе из-за травмы итальянца Сафонов провел первые матчи за парижский клуб — с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и с «Реймсом» (1:1) в чемпионате Франции.

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Матвей Сафонов

Игра против «Ренна» пройдет в пятницу в Париже, начало — 22:00 мск.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма
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