Конкурент Сафонова пропустит матч ПСЖ против «Ренна»
Голкипер сборной России Матвей Сафонов вошел в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч шестого тура чемпионата Франции против «Ренна», сообщается в аккаунте парижского клуба в соцсети Х.
Основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма все еще не восстановился после травмы правого бедра и в заявке на игру с «Ренном» отсутствует. На прошлой неделе из-за травмы итальянца Сафонов провел первые матчи за парижский клуб — с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и с «Реймсом» (1:1) в чемпионате Франции.
Игра против «Ренна» пройдет в пятницу в Париже, начало — 22:00 мск.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.
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