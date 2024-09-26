Сафонов впервые высказался о многомиллионном иске бывшей жены за ребенка

Сафонов подчеркнул, что думает о своей дочери и хочет ей помогать, но не может этого сделать, поскольку не может ее даже увидеть. «И это мое основное требование — видеться с дочерью», — заявил он

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Global look press)

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заявил в интервью «Матч ТВ», что для него заплатить бывшей жене деньги на содержание ребенка не является проблемой.

«Для меня не проблема заплатить. Но судебный процесс еще не закончен, мы будем до конца отстаивать свою позицию. Как только у меня на руках будет окончательное решение суда, я выплачу все, что буду должен», — сказал он.

Голкипер подчеркнул, что он думает о своей дочери и хочет ей помогать, но не может этого сделать, поскольку не может ее даже увидеть. «И это мое основное требование — видеться с дочерью. Понятно, что после переезда в Париж это будет делать сложнее, но обо всем можно договориться», — заявил Сафонов.

Сафонов развелся с женой Анастасией Казачек в 2021 году. В июне футболисту запретили выезд из России из‑за задолженности по алиментам в размере 60 млн руб. Однако в июле Сафонов покинул Россию и перебрался к действующим чемпионам Франции ПСЖ.

Казачек говорила «Матч ТВ», что предлагает футболисту подписать соглашение, по которому 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды. Бывшая жена Сафонова подписала это соглашение, футболист подпись под ним еще не поставил.