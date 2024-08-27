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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские спортсмены решили не идти на церемонию открытия Паралимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российские спортсмены могли присутствовать на этом мероприятии, которое пройдет 28 августа, в качестве зрителей, но в итоге они туда не пойдут
Фото: Alex Slitz / Getty Images
Фото: Alex Slitz / Getty Images

Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей. У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие», — сказал Рожков.

По словам Рожкова, вопрос по поводу участия в церемонии закрытия будут обсуждать ближе к концу Игр.

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Спорт
Фото:Marc Piasecki / Getty Images

В марте Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр. Хотя они могут посетить церемонии в качестве зрителей.

Россияне будут соревноваться в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн МПК. Всего в Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменов.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2024 Павел Рожков
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