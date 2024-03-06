Российские паралимпийцы не примут участия в церемонии открытия Игр-2024

Российским и белорусским спортсменам на Паралимпиаде предстоит выступление в нейтральном статусе, без права участвовать в церемонии открытия и иметь знаменосца

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Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал условия допуска российских спортсменов на Игры в Париже.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Россияне и белорусы, которые получат допуск, будут соревноваться в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes) — его будут использовать в трансляциях, инфографике и во время церемоний награждения.

Они не будут участвовать в параде на церемонии открытия 28 августа или иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября.

Россияне и белорусы смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах. В их форме не должно быть национальных цветов или символов. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Перед Играми IPC выберет независимую организацию для проверки спортсменов по поводу возможной поддержки военной операции на Украине или контрактов с армией и спецслужбами.

О допуске россиян на Паралимпиаду стало известно в конце сентября 2023 года. В ноябре глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что IPC не стал требовать от россиян осуждения спецоперации, но все равно назвал условия допуска несправедливыми.

В предыдущей Паралимпиаде в Токио участвовали 243 российских спортсмена, которые выиграли 118 медалей (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей) и заняли 4-е общекомандное место в неофициальном медальном зачете.