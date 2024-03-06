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Российские паралимпийцы не примут участия в церемонии открытия Игр-2024

IPC: Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Паралимпиады
Российским и белорусским спортсменам на Паралимпиаде предстоит выступление в нейтральном статусе, без права участвовать в церемонии открытия и иметь знаменосца
Фото: Wang He / Getty Images
Фото: Wang He / Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал условия допуска российских спортсменов на Игры в Париже.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Россияне и белорусы, которые получат допуск, будут соревноваться в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes) — его будут использовать в трансляциях, инфографике и во время церемоний награждения.

Они не будут участвовать в параде на церемонии открытия 28 августа или иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября.

Россияне и белорусы смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах. В их форме не должно быть национальных цветов или символов. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

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Перед Играми IPC выберет независимую организацию для проверки спортсменов по поводу возможной поддержки военной операции на Украине или контрактов с армией и спецслужбами.

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О допуске россиян на Паралимпиаду стало известно в конце сентября 2023 года. В ноябре глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что IPC не стал требовать от россиян осуждения спецоперации, но все равно назвал условия допуска несправедливыми.

В предыдущей Паралимпиаде в Токио участвовали 243 российских спортсмена, которые выиграли 118 медалей (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей) и заняли 4-е общекомандное место в неофициальном медальном зачете.

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