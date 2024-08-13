«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в Париже
Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что будет в прямом эфире транслировать соревнования на Паралимпийских играх 2024 года в Париже с российскими спортсменами.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября. В нейтральном статусе в ней примут участие 92 российских спортсмена. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо.
«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них фактически основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете. <...> В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире «Матч ТВ» и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Среди заявленных спортсменов 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять пингпонгистов, два триатлониста и два тхэквондиста. 46 из них — чемпионы и призеры Паралимпиад.
В марте Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.
Соревнования Олимпиады-2024 российские телеканалы не транслировали.
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