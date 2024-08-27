Слуцкий фразой «в страшном порядке» оценил форму Дзюбы

Бывший тренер сборной России уверен, что 35-летний футболист находится в отличной физической форме, хотя и не играл после завершения прошлого сезона

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа», уверен, что находящийся без клуба после ухода из «Локомотива» Артем Дзюба находится в хорошей физической форме. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Дзюба — в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно. Почему, по-вашему, для профессионального [футбола] он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?» — заявил Слуцкий.

35-летний Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Новый клуб Дзюба пока не нашел, зато сыграл в Лиге уличного футбола.