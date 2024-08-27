Слуцкий фразой «в страшном порядке» оценил форму Дзюбы
Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа», уверен, что находящийся без клуба после ухода из «Локомотива» Артем Дзюба находится в хорошей физической форме. Об этом он заявил «РБ Спорт».
«Дзюба — в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно. Почему, по-вашему, для профессионального [футбола] он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?» — заявил Слуцкий.
35-летний Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.
Новый клуб Дзюба пока не нашел, зато сыграл в Лиге уличного футбола.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят