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Спорт ,  
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Слуцкий фразой «в страшном порядке» оценил форму Дзюбы

Леонид Слуцкий: Артем Дзюба — в страшном порядке
Бывший тренер сборной России уверен, что 35-летний футболист находится в отличной физической форме, хотя и не играл после завершения прошлого сезона
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа», уверен, что находящийся без клуба после ухода из «Локомотива» Артем Дзюба находится в хорошей физической форме. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Дзюба — в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно. Почему, по-вашему, для профессионального [футбола] он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?» — заявил Слуцкий.

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Артем Дзюба

35-летний Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Новый клуб Дзюба пока не нашел, зато сыграл в Лиге уличного футбола.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Артём Дзюба Леонид Слуцкий (тренер)
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