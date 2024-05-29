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«Локомотив» расстался с Дзюбой

«Локомотив» расстался с Артемом Дзюбой
Клуб не стал продлевать контракт с Дзюбой. Он ушел из команды на правах свободного агента
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Нападающий Артем Дзюба покинул московский «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб не стал продлевать контракт с Дзюбой. Он ушел из команды на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне в 24 матчах записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 161 гол.

Ранее он также выступал за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». 

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двухкратным обладателем Кубка страны и четыркхкратным Суперкубка.

В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).

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ФК Локомотив Москва Артём Дзюба Российская премьер-лига (РПЛ)
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