Дзюба не забил головой с линии ворот в медиафутбольном матче
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба промахнулся, пытаясь забить головой с линии ворот медиакоманде Broke Boys в матче Лиги уличного футбола.
Команда Дзюбы Mandalorian в воскресенье обыграла Broke Boys со счетом 10:5.
Перед матчем Дзюба принял вызов блогера Артема Кузьмина забить первый гол головой, хотя сам предлагал пробить с левой ноги. Однако уже в первом тайме матча Дзюба забил с ноги, сделав счет 2:0.
На последних секундах встречи Дзюба подкараулил отскок возле ворот соперников, пробросил мяч вперед, нырнул, чтобы ударить по нему головой, но промахнулся.
Дзюба в конце прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента и пока находится без команды.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов