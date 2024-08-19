Дзюба не забил Broke Boys головой с линии ворот в медиафутбольном матче

Дзюба не забил головой с линии ворот в медиафутбольном матче

Команда Дзюбы Mandalorian победила Broke Boys со счетом 10:5. Дзюба пообещал соперникам забить первый мяч головой, но сначала отправил мяч в ворота ударом ноги, а в концовке, ныряя за мячом, промахнулся

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба промахнулся, пытаясь забить головой с линии ворот медиакоманде Broke Boys в матче Лиги уличного футбола.

Команда Дзюбы Mandalorian в воскресенье обыграла Broke Boys со счетом 10:5.

Перед матчем Дзюба принял вызов блогера Артема Кузьмина забить первый гол головой, хотя сам предлагал пробить с левой ноги. Однако уже в первом тайме матча Дзюба забил с ноги, сделав счет 2:0.

На последних секундах встречи Дзюба подкараулил отскок возле ворот соперников, пробросил мяч вперед, нырнул, чтобы ударить по нему головой, но промахнулся.

Дзюба в конце прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента и пока находится без команды.