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В «Крыльях Советов» словами Высоцкого ответили на публикации о Дзюбе

В «Крыльях Советов» словами Высоцкого опровергли возможный переход Дзюбы
Председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев заявил, что «Крылья Советов» «вообще не рассматривали» возможного подписания контракта с Артемом Дзюбой
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Информация о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов» не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев.

«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», — подчеркнул Хасаев.

Накануне комментатор Константин Генич заявил на «Коммент.Шоу», что трансфер «вот-вот должен состояться».

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Артем Дзюба

35-летний Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Крылья Советов Артём Дзюба
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