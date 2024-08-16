В «Крыльях Советов» словами Высоцкого ответили на публикации о Дзюбе
Информация о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов» не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев.
«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», — подчеркнул Хасаев.
Накануне комментатор Константин Генич заявил на «Коммент.Шоу», что трансфер «вот-вот должен состояться».
35-летний Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.
В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).
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