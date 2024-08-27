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Навратилова назвала Мирру Андрееву темной лошадкой US Open

Бывшая первая ракетка мира отметила быстрый прогресс россиянки, которая уже в 17 лет вошла в число сеяных на турнире «Большого шлема»
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова считает 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву одной из темных лошадок нынешнего US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема». Ее цитирует сайт WTA.

«Мирра Андреева впечатляет. Она посеяна под 21-м номером, это безумие — насколько быстро это произошло. Ей всего 17 лет. И ее 20-летняя сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Свёнтек в Цинциннати», — сказала Навратилова.

Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира на крупном турнире в США
Спорт
Мирра Андреева

В августе Мирра Андреева была близка к победе над Свёнтек, первой ракеткой мира, в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати.

Россиянка в первом круге US Open 27 августа сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. Эрика Андреева уже вышла во второй круг, победив китаянку Юань Юэ.

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теннис US Open Мирра Андреева Мартина Навратилова
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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