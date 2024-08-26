Сестра Мирры Андреевой выбила вторую ракетку Китая с US Open

Эрика Андреева в двух сетах победила Юань Юэ и во второй раз в карьере преодолела стартовый раунд на турнирах «Большого шлема». Следующей соперницей россиянки может стать чемпионка Олимпиады Чжэн Циньвэнь

Эрика Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Андреева, 75-я ракетка мира, победила китаянку Юань Юэ (37-я) со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Матч продолжался почти два часа.

В следующем матче Андреева сыграет с первой ракеткой Китая и чемпионкой Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь (7-я) или американкой Амандой Анисимовой (50-я).

20-летняя Эрика Андреева — старшая сестра Мирры Андреевой, серебряного призера Игр в Париже в парном разряде.

Эрика Андреева всего второй раз в карьере преодолела стартовый раунд на турнирах «Большого шлема».