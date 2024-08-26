Сестра Мирры Андреевой выбила вторую ракетку Китая с US Open
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге Андреева, 75-я ракетка мира, победила китаянку Юань Юэ (37-я) со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Матч продолжался почти два часа.
В следующем матче Андреева сыграет с первой ракеткой Китая и чемпионкой Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь (7-я) или американкой Амандой Анисимовой (50-я).
20-летняя Эрика Андреева — старшая сестра Мирры Андреевой, серебряного призера Игр в Париже в парном разряде.
Эрика Андреева всего второй раз в карьере преодолела стартовый раунд на турнирах «Большого шлема».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят