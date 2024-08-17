Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира на крупном турнире в США
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
В 1/4 финала 17-летняя россиянка уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 6:4, 3:6, 5:7.
Следующей соперницей Свёнтек будет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Людмила Самсонова (Россия).
Андреева занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее в этом году она дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос», а также выиграла первый титул WTA в карьере в румынских Яссах.
На Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда итальянка Джасмин Паолини и Саре Эррани.
Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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