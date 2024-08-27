Джокович побил рекорд Федерера на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой 78-й матч на стадионе Артура Эша и опередил швейцарца Роджера Федерера (77) по этому показателю

Новак Джокович (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Вторая ракетка мира Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open).

Посеянный под вторым номером Джокович в первом круге обыграл представителя Молдавии Раду Албота со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Джокович выиграл свой 78-й матч на стадионе Артура Эша, который был основан в 1997 году. Серб опередил швейцарца Роджера Федерера (77) по победам на арене и вышел на первое место по этому показателю.

Кроме того, Джокович выиграл свой 89-й матч на US Open и вышел на второе место по этому показателю в Открытой эре, сравнявшись с Федерером. Рекорд принадлежит американцу Джимми Коннорсу (98 побед).

Во втором круге Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Дьёре.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Призовой фонд US Open — $75 млн. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн. Соревнования проходят с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард».