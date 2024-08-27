Рублев выиграл первый матч на US Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.
На старте турнира россиянин победил бразильца Тиагу Зайбота Вильда (68-й в рейтинге) со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В третьем сете при счете 5:5 Сейбут на своей подаче упал и повредил ногу, ему пришлось взять медицинский перерыв.
Теннисисты второй раз встречались на корте, первый матч на Australian Open в этом году Рублев выиграл только в пяти сетах.
Следующим соперником Рублева будет американец Кристофер Юбэнкс (106-й) или француз Артур Риндеркнеш (56-й).
Рублев четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.
Призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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