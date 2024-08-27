Андрей Рублев победил 68-ю ракетку мира на старте US Open

Рублев выиграл первый матч на US Open

В первом круге россиянин обыграл бразильца Вильду со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В третьем сете соперник Рублева упал и повредил ногу

Андрей Рублев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

На старте турнира россиянин победил бразильца Тиагу Зайбота Вильда (68-й в рейтинге) со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В третьем сете при счете 5:5 Сейбут на своей подаче упал и повредил ногу, ему пришлось взять медицинский перерыв.

Теннисисты второй раз встречались на корте, первый матч на Australian Open в этом году Рублев выиграл только в пяти сетах.

Следующим соперником Рублева будет американец Кристофер Юбэнкс (106-й) или француз Артур Риндеркнеш (56-й).

Рублев четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.

Призовой фонд турнира составляет $75 млн.