Тарасова назвала очень красивой церемонию открытия Олимпиады в Париже

По словам заслуженного тренера СССР, то, что флаг МОК при поднятии во время церемонии оказался перевернут, не смазало у нее впечатлений от церемонии открытия Игр-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что ей очень понравилась церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это была очень красивая церемония в очень красочном месте. Мне понравилось, что открытие было проведено именно в таком месте, еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Олимпиады не проплывал по реке», — сказала Тарасова.

Она отметила, что это было яркое, оригинальное и красивое зрелище, которое прошло с учетом исторических и национальных особенностей Парижа и Франции.

По словам Тарасовой, инцидент с тем, что во время церемонии подняли олимпийский флаг в перевернутом виде, не испортил ей впечатлений от этого события.

Церемония открытия Игр в Париже состоялась 26 июля. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, трехкратные олимпийские чемпионы. Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В них выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.