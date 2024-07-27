Тарасова назвала очень красивой церемонию открытия Олимпиады в Париже
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что ей очень понравилась церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Это была очень красивая церемония в очень красочном месте. Мне понравилось, что открытие было проведено именно в таком месте, еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Олимпиады не проплывал по реке», — сказала Тарасова.
Она отметила, что это было яркое, оригинальное и красивое зрелище, которое прошло с учетом исторических и национальных особенностей Парижа и Франции.
По словам Тарасовой, инцидент с тем, что во время церемонии подняли олимпийский флаг в перевернутом виде, не испортил ей впечатлений от этого события.
Церемония открытия Игр в Париже состоялась 26 июля. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, трехкратные олимпийские чемпионы. Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.
Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В них выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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