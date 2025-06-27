ЦСКА разгромил «Амкал» в первом матче во главе с новым тренером

«Армейцы» победили клуб Медиалиги со счетом 4:0, дубль сделал Тамерлан Мусаев. Это была первая игра ЦСКА во главе с Фабио Челестини

Фабио Челестини (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Московский ЦСКА победил клуб Медиалиги «Амкал» в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Келлвен (35-я минута), Артем Шуманский (47) и Тамерлан Мусаев (73 — с пенальти, 89).

ЦСКА провел первый матч с новым главным тренером. Команду 20 июня возглавил швейцарец Фабио Челестини.

ЦСКА завершил прошлый сезон на третьем месте в РПЛ.

Накануне еще один клуб РПЛ провел товарищеский матч с медиакомандой. Московское «Динамо» разгромило двукратного чемпиона Медиалиги 2Drots со счетом 3:0.